YÖK'ten İstanbul Bilgi Üniversitesi Açıklaması: Öğrenciler, İdari ve Akademik Personel Mağduriyet Yaşamayacak

YÖK, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin öğrenci ve personel mağduriyetine izin verilmeyeceğini açıkladı.

(ANKARA)- YÖK, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin "Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 2547 sayılı Kanun'un ek 11. maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır."

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmi iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: ANKA
