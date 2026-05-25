İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni geri alındı
(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar geri çekildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına taşıyan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli karar yürürlükten kaldırıldı.
Kaynak: ANKA