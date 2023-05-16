İstanbul Bilgi Üniversitesi farkındalık şenliği düzenledi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında toplumda özel gereksinimli bireylerin kabulünü ve topluma eşit katılımlarını artırmak amacıyla "farkındalık şenliği" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Engelli Öğrenci Birimi iş birliğinde "Farklıyız Birlikte Mutluyuz" mottosuyla farkındalık şenliği gerçekleştirildi.

Toplumda özel gereksinimli bireylerin kabulüne ve topluma eşit katılımlarına dikkat çekmek amacıyla santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen şenliğe; özel gereksinimli öğrenciler, ebeveynleri, öğretmenleri ile Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji öğrencileri katıldı.

Açıklamada, şenliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, bugün kapsayıcı bir toplum olmanın erdemini görmek adına tüm farklılıklar ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Yazgan, "Tüm öğrencilerin farklılıkları ile bir araya geldiklerini, neşe ile geçit töreninde yürüdüklerini ve bir bütün olduklarını büyük bir mutlulukla, gururla izledik. Bu topluluk farklılıkları kabul eden ve farklılıklara saygı duyan bir topluluk, tam da olması gerektiği gibi. En büyük dileğimiz bu ortamların toplumsal hayatın her alanında, okulda, sosyal ve sportif etkinliklerde, iş yerlerinde artarak çoğalması." ifadelerini kullandı.

"Önyargılar bir kenara bırakılmalı"

Bilgi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer ise özel gereksinimli öğrencilerin akranları ile kaynaşmalarını sağlamak amacıyla şenliği düzenlediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün Engellilik Raporu'na göre toplumların yüzde 15'i özel gereksinimli bireylerden oluşuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon özel gereksinimli birey bulunuyor. Özel gereksinimli bireyler eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılım gibi alanlarda sorunlar yaşıyor. Bu sorunların önemli bir kısmı özel gereksinimi olmayan insanların olumsuz tutumları ve önyargılarından kaynaklanıyor. Oysa kapsayıcı bir toplum olmanın temelini farklıkları kabul eden, farklılıklara saygı gösteren, haklara duyarlı ve farklı ihtiyaçlara cevap veren yaklaşımlar oluşturur."

Özer, kendilerinin de özel gereksinimli bireylere yönelik olumsuz tutum ve önyargılardan kaynaklanan engelleri yıkmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, bu kapsamda gerçekleştirdikleri şenlikte engeli olmayan öğrencileri, özel gereksinimli akranları ile bir araya getirdiklerini anlattı.

Fatoş Özer, şenlikte kurulan yakın arkadaşlıkların ve olumlu tutumların, farklılıkları kabul eden ve saygı duyan bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Çok sayıda etkinlik düzenlendi

Açıklamada verilen bilgiye göre, öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerin katıldığı geçit töreniyle başlayan farkındalık şenliğinde Bremen Mızıkacıları olarak anılan down sendromlu çocukların yer aldığı müzik grubu perküsyon performansı sahneledi.

Yeditepe İşitme Engelliler Okulu, Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı, Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği, İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otistikler Derneği, Beyoğlu Doğa Koleji ve Bilgi öğrencilerinin katıldığı şenlikte yüz boyamadan çikolata yapımına, empati parkurundan deneyim atölyesine, sanat ve yaratıcılık atölyesinden masal atölyesine kadar birçok etkinlik düzenlendi.

Ceren Gökçe, Deniz Köse, Mehmet Mesut Uygun, Garen Yakupyan'ın resim sergisinin de yer aldığı şenlik, Anneler Arası Paylaşım Toplantısı'nın ardından tüm katılımcıların bir araya geldiği dansla son buldu.