İstanbul Bilgi Üniversitesi: Eğitim-Öğretim Süreçleri Planlandığı Şekilde Devam Etmektedir

(İSTANBUL) - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e bağlı şirketler ve kuruluşlara yönelik operasyonlara ilişkin "İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademik ve idari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte, eğitim-öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı mali suçlarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah Can Holding'in 121 şirketi ile eğitim kurumuna TMSF el koydu. Şirket merkezlerinde jandarma ekiplerince arama yapıldı. Bilgi Üniversitesi de işlem yapılan adreslerden biri oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, akademik ve idari faaliyetlerin herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte olduğu belirtilerek, eğitim-öğretim süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine, akademik kadrosuna ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir" denildi.