İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding Soruşturmasına Dahil Edildi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sürece dahil edildiği belirtilerek, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.