İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding Soruşturmasına Dahil Edildi

Güncelleme:
YÖK, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma çerçevesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sürece dahil olduğunu açıkladı. Üniversitenin eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sürece dahil edildiği belirtilerek, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
