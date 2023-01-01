İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YENİ YIL KUTLAMALARINDA UYUŞTURUCU MADDE TAŞIYAN 2 KİŞİYE GÖZALTI Güncel Haberler TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla girerken üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi, denetim yapan polisler tarafından gözaltına alındı. TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla girerken üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi, denetim yapan polisler tarafından gözaltına alındı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, yeni yıl kutlamalarında şüphelilere göz açtırmadı. Ekiplerin üzerinde arama yaptığı 2 kişi de uyuşturucu madde bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstiklal Caddesi Taksim Güncel Haberler

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