İstanbul Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde aranan 18 şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan helikopter destekli denetimlerde aranan 18 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi.