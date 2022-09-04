İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 'PANTER' İSİMLİ KEDİ SOKAKTAN GEÇEN KÖPEKLERE SALDIRDI Güncel Haberler BEYOĞLU'nda sokaktan geçen köpeklere saldıran 'Panter' isimli bir kedi, çevredeki esnaf tarafından zorlukla zaptedildi. BEYOĞLU'nda sokaktan geçen köpeklere saldıran 'Panter' isimli bir kedi, çevredeki esnaf tarafından zorlukla zaptedildi. Kedinin köpeklere saldırması, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taksimde 'Panter' isimli anne kedi, sahipleriyle sokakta gezen köpeklere saldırdı. Otel girişinde bekleyen kedi, köpeklerin üzerine saldırarak sokaktan geçmelerine izin vermedi. Çevredeki esnaf saldırgan kediyi zaptetti. Kedinin köpeklere saldırdığı görüntüler güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Panter isimli kedinin köpekleri görür görmez saldırdığı görülüyo. Köpekler kediden kaçmaya çalışırken, sahiplerinin de kendilerini korumaya çalıştığı gözlendi. Otel içinde tutulan saldırgan kedi, aradaki cama rağmen köpeklere saldırmaya çalışması da dikkat çekti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kedi Güncel Haberler

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