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Beyoğlu'nda maske kullanan hırsız kolundaki dövme sayesinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beyoğlu'nda maske kullanan hırsız kolundaki dövme sayesinde yakalandı

BEYOĞLU'nda binanın ikinci katına giren tıbbi maskeli hırsızlar, evde buldukları değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

BEYOĞLU'nda binanın ikinci katına giren tıbbi maskeli hırsızlar, evde buldukları değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıyan hırsızların peşine düşen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Faslı hırsızı kolundaki dövme sayesinde yakaladı.

Kuloğlu Mahallesi, Güllabici Sokak'ta 21 Haziran'da saat 06.30'da meydana gelen hırsızlık olayında, eve giren hırsızlar evde bulunan para ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık olayını 2 kişinin yaptığını belirlerken, hırsızların binaya giriş ve çıkış anlarının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

KOLUNDAKİ DÖVME YAKALATTI

Güvenlik kameraları üzerinde yapılan çalışmalarda, maskeli hırsızlardan birinin kolundaki dövme ekiplerin dikkatini çekti. 15 Temmuz da ise, Turan Caddesi üzerinde güvenlik kameralarındaki hırsızın eşkaline uyan bir kişi ekipler tarafından tespit edildi. Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta oturduğu belirlenen şüpheli, evine kadar takip edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızın Fas uyruklu Amar Chamseddine olduğu öğrenildi. Chamseddine, sorgulanmak üzere Taksim'de bulunan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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