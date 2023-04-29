İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA KÖPEĞE EZİYET ETTİĞİ BELİRLENEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BEYOĞLU'nda sokakta köpeğe eziyet ettiği belirlenen S.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta pitbull cinsi köpeğe eziyet eden bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Polis tarafından kimliği kısa sürede belirlenen S.A., Hasköy sahilinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada S.A.'nın yanında bulunan ve eziyet gören pitbull cinsi köpek de polis tarafından koruma altına alındı. Darbedilen köpek Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S.A. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçunda işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildiği bildirildi.