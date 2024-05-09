İstanbul Beyoğlu'nda Gasp Şüphelilerine Açılan Ateş Sonucu Genç Kız Öldü, Polis Memuru Hapis Cezasına Çarptırıldı

İstanbul Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memuru A.D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Yıldız ailesinin avukatı Adnan Harman, olay yerinde cami ve anaokulu bulunduğu için sanığın tedbir alması gerektiğini söyledi.

Sanığın "olası kastla öldürme" suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini ifade eden Harman, bilinçli taksir uygulanacaksa cezanın en üst sınırdan verilmesini istediklerini kaydetti.

"Vicdani olarak zor durumdayım"

Söz verilen sanık A.D. ise olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Vicdani olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancasıydı, tek amacım daha başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasıydı. Bir başka kişinin zarar görmesini istemezdim. Öngörülmemiş bir olaydı." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık polis memuru A.D'yi "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme takdiri indirim uygulayarak bu cezayı 5 yıla indirdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "yağma" suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022'de Beyoğlu'nda sanık polis memuru A.D. ile 4 polisin harekete geçtiği belirtiliyor.

Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, A.D'nin şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş açtığı, mermilerden birinin yerden sekip Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.