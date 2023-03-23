İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA DAVULCULAR MANİLERİNDE DEPREMZEDELERİ UNUTMADI

BEYOĞLU'nda Ramazan ayının ilk sahurunda görev başında olan davulcular, manilerinde depremzedeleri unutmadı. Davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldıran davulcular, "Maraş, Adana, ateş düştü bağrıma. Selam olsun bizlerden Antep, Adıyaman, Hatay'a. Diyarbakır, Malatya, yanındayız unutma" diyerek, deprem bölgesine mesaj gönderdi.

Ramazan Ayının sembollerinden olan davulcular, bu gece ilk sahurla birlikte İstanbul sokaklarına çıkarak görevlerine başladı. İstanbul'da Ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış 3 bin 500 davulcu, ilk sahurda vatandaşları uyandırmak için sokaklara çıktı. Ramazan ayının sembolü olan davulcular, sokakları tek tek gezerek davullar eşliğinde mani söyledi.

Beyoğlu'nda mahalle sakinlerini sahura kaldırmak için görev yapan davulcular ise, deprem bölgesini manilerine taşıdı. Davulcular manilerinde, "Maraş, Adana, ateş düştü bağrıma. Selam olsun bizlerden Antep, Adıyaman, Hatay'a. Diyarbakır, Malatya, yanındayız unutma. Göstermesin Allah'ım böyle acı bir daha" diyerek depremzedeleri unutmadı.

RAMANAZAN'A BURUK GİRDİK

Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde uzun yıllardır Ramazan davulculuğu yapan Rıdvan Akçayır, 'Korona virüs de çok büyük bir felaketti bizim için, Türkiye için. İnsanlar nasıl mutlu olabilir, nasıl güzel duygulara kapılır diye bu maniyi yazdık. Depremzede vatandaşlarıma öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ramazan'ın sevincini yaşarken bir yandan da biraz da buruk geçiriyoruz. Çünkü şu anda onlar konteyner evlerde kalıyor. Evsizler, barksızlar bizde onlara ufacık bir şey olsun depremzede kardeşlerimize sesimizi duyurmak istedik buradan. İnşallah onlarda bizi duymuşlardır" dedi.