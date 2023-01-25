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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYE İTFAİYEDEN KALP MASAJI

Güncel Haberler

BEYOĞLU'nda 4 katlı ahşap binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda 4 katlı ahşap binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen kediye itfaiye erleri kalp masajı yaptı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'ta 4 katlı binanın 4. katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİYE İTFAİYE ERLERİ KALP MASAJI YAPTI

Bina içinde yapılan arama çalışmalarında dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kalbi duran kediye itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kedi hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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