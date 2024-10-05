İstanbul Beyoğlu'nda Bir Kadına Cinsel Tacizde Bulunan İki Saldırgan Tutuklandı

(İSTANBUL) Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kadının önünü kesip cinsel saldırıda bulunan Semir Tarhan ile Ömer Konu, saldırı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre 24 Eylül günü Şehit Muhtar Mahallesi'nde iki kişi sokakta yürüyen kadını takip etti ve cinsel saldırıda bulundu. Saldırganlara çevredekiler müdahale etti ve olay yerine gelen polisler gözaltına aldı.

Şikayetçi olmadı, şüpheliler serbest kaldı

Saldırıya maruz bırakılan kadının saldırganlardan şikayetçi olmadığı kaydedildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Semir Tarhan ve Ömer Konu adlı saldırganların daha önce de 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama', 'mukavemet', 'gasp' ve 'otomobil hırsızlığı' gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Yeniden yakalandılar ve bu kez tutuklandılar

Saldırganların serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki gelmesinin ardından iki şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden biri Mersin'de diğeri de İstanbul'da yakalandı.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.