İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA 6 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BEYOĞLU'nda 1 buçuk ayda 6 otomobilin çalındığını tespit eden polis, 15 kilometrelik alanda 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüpheliler A.K. ve F.B.?yi yakaladı.

BEYOĞLU'nda 1 buçuk ayda 6 otomobilin çalındığını tespit eden polis, 15 kilometrelik alanda 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüpheliler A.K. ve F.B.?yi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01 Ocak ile 17 Şubat tarihleri arasında Beyoğlu'nun farklı mahallelerinde 6 otomobilin çalındığını 7 araçtan da hırsızlık yapıldığını belirledi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler hırsızların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda 13 olayda da otomobillerin ve çalınan malzemelerin birbiriyle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Toplamda 15 kilometrelik alanda 37 ayrı güvenlik kamerasında 150 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemede şüphelilerin dış görünüş, eşkal ve kaçış güzergahlarının benzerlik gösterdiği, tıbbi maske ile yüzlerini gizledikleri belirlendi.

Eşkali belirlenen şüphelilere benzer 2 kişinin bir apartmandan çıktığını fark eden polis, 2 kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheliler kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarını gerçekleştiren A.K. ve F.B. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.