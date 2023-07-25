İstanbul Beylikdüzü'nde yaşlı bakım evinde yangın çıktı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşlı bakım evinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına ekipler müdahale ederken içeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi.

Kavaklı Mahallesi'nde 4 katlı bir yaşlı bakımevinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman sararken, mahsur kalan yaşlı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle binada duman tahliyesi yapıldığı ve içerde mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. 75 kişilik yaşlı bakımevinde çıkan yangında tahliye edilen ve hastaneye kaldırılan bazı vatandaşların ise hayati tehlikesinin olduğu bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL