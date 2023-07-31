İstanbul Beylikdüzü'nde Tehlikeli Trafik Hareketleri Yapan Sürücüye Cezai İşlem

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tehlikeli hareketler sergileyen bir otomobil sürücüsüne 5 bin 451 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan video üzerine polis ekipleri harekete geçti ve sürücü yakalandı. Ayrıca adli işlem de başlatıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tehlikeli hareketler sergileyen bir otomobil sürücüsüne 5 bin 451 lira para cezası kesildi.

Beylikdüzü D-100 Güney Yol istikametinde aracı ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunan otomobil sürücüsü o anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Gündem olan videoya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen H.H.A. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Makas Atmak"tan 4 bin 64 lira, "Saygısızca Araç Kullanmak"tan 436 lira, "Film Cam"dan 951 lira olmak üzere toplamda 5bin 451 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL