İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE METROBÜSÜN MOTOR KISMI YANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
BEYLİKDÜZÜ'nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
BEYLİKDÜZÜ'nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yangın, 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Durağı'ndan Hadımköy Durağı istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcular durağa yürüyerek giderken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüs çekici yardımıyla yoldan çekildi. Dumanlar içinde kalan metrobüsten inen yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.
Görüntüsü Dökümü:
--------------------------
-Cep telefonu görüntüleri
Demirören Haber Ajansı / Güncel