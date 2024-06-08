İstanbul Beylikdüzü'nde Boşanmış Çift Arasında Silahlı Saldırı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, boşandığı eşini evinde silahla yaraladıktan sonra kendisine zarar verdi. Olay sonucunda her iki taraf da ağır yaralandı.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, boşandığı eşini evinde silahla yaraladıktan sonra kesici aletle kendisine zarar verdi.
Bir süre önce boşandığı Manolya P'nin (39) Gürpınar Mahallesi'ndeki evine gelen Ferhat İ. (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla kadını yaraladı.
Ferhat İ, daha sonra kesici aletle kendini yaraladı.
Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ferhat İ. ve Manolya P, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.