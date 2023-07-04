İstanbul Beylikdüzü'nde beton mikseri bariyere çarptı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra iki yol arasındaki alanda durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, mikserde hasar meydana geldi. Olayın ardından Ambarlı Limanı yolu kısmen kapatıldı.
İstanbul Beylikdüzü'nde bariyere çarpan beton mikseri iki yol arasındaki alanda durabildi.
Yakuplu Mahallesi Kuyumcular Yolu Caddesi'nde ilerleyen M.G. idaresindeki 34 BAB 177 plakalı beton mikseri, bariyeri aştıktan sonra iki yolun arasındaki alanda kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu, beton mikserinde hasar oluştu.
Beton mikserinin vinç ve çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tedbir amacıyla bir bölümü kapatılan Ambarlı Limanı yolu trafiğe açıldı.