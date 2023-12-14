Üye Girişi
Haberler

İstanbul Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İstanbul Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, taksirle yaralama" suçlarından kaydı bulunan V.C.K'yi, 12 Aralık'ta yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada 1,5 gram taş kokain, 0,5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

V.C.K'nin, uyuşturucu maddeleri H.İ'den aldığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

H.İ'nin evinde yapılan aramada ise 55 gram marihuana, 19,6 gram metamfetamin, 21 gram toz kokain, 1,5 gram taş kokain, 4 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 72 fişek, 14 bin 70 lira ve 2 cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılardan V.C.K. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", H.İ. de "uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "silah ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler, Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Beykoz Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu? 14 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title