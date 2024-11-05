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Su Altı Savunma Komutanlığı'nda Şehit Deniz Teğmen

Su Altı Savunma Komutanlığı'nda Şehit Deniz Teğmen
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BEYKOZ'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kazada Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu.

BEYKOZ'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kazada Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu.

Beykoz Riva'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kazada Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Silah arkadaşımız, 5 Kasım 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi. İstanbul Valisi Davut Gül'de baş sağlığı mesajı yayınladı. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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