İstanbul Beykoz'da Orman Yangını Çıktı

İstanbul Valiliği, Beykoz'da çıkan orman yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yangına itfaiye, orman bölge müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler müdahale etti. Yangın şu ana kadar 10 hektarlık bir alanda etkili oldu.

İSTANBUL Valiliği, Beykoz'da çıkan orman yangını ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.44'te Beykoz ilçesi Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgesinde orman yangını ihbarı yapılmış olup, orman bölge müdürlüğü, Afad ve itfaiye ekipleri ivedilikle yangına müdahale etmiştir. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye 20 araç, 54 personel, Orman Bölge Müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter, 60 personel, AFAD 2 araç, 6 personel, Emniyet 10 TOMA, emniyet ve asayiş ekipleri; Sahil güvenlik 1 Sahil Güvenlik Botu, İl Sağlık Müdürlüğü; 2 ambulans 6 personel ayrıca Beykoz, Sultanbeyli Belediyelerine ait 5 su tankı ile müdahale etmektedir. Yangın şu ana kadar 10 hektarlık bir alanda etkili olmuştur" denildi.