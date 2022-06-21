İSTANBUL-BEYKOZ'DA DEREYE UÇAN KAMYONDAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI BEYKOZ'da sürücüsünün frenleri tutmadığını iddia ettiği kamyon dereye uçtu. BEYKOZ'da sürücüsünün frenleri tutmadığını iddia ettiği kamyon dereye uçtu. Kazada, kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu. Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında yokuş aşağı inen 34 FD 450 plakalı Mehmet Taş'ın yönetimindeki kamyon, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak dereye uçtu. Çevredekilerin iharıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Taş'a olay yerinde müdahale etti. Komyon sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, frenlerin tutmadığını iddia etti. "FREN TUTMADI" Mehmet Taş, "Yukardan aşağı geliyordum fren tutmadı. Baktım kırmızı ışık yanıyor burada duran arabalara çarpmamak için çöp konteynerine çarptım. Sonra baktım deredeyim" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü: ----------------- -Dereye uçan kamyondan görüntü -Polis ekiplerinden görüntü -Yara almadan kurtulan şöförden görüntü -Röportaj -Genel ve detay görüntü Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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