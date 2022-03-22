İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI - Haberler

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İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYKOZ'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafif ticari araca, otomobil çarptı.

BEYKOZ'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafif ticari araca, otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Baklacı mevkiinde meydana geldi. Serdar Polat'ın kullandığı 34 TJ 0310 hafif ticari araç arızalandı. Sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. 34 CJT 473 plakalı otomobil sürücüsü Ayberk T., arızalı araca çarptı. Kazada Ayberk T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla önlem aldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Hafif ticari araç sürücüsü Serdar Polat, "Aniden arıza yapınca sağ şeride çektim. Emniyet şeridinde arkadan geldi çarptı. Görmedi herhalde." dedi.

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA ARIZALANAN HAFİF TİCARİ ARACA OTOMOBİL ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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