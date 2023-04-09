İSTANBUL-BEYKOZ'DA 3 KATLI VİLLADA YANGIN

BEYKOZ'da 3 katlı villanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Beykoz Çengeldere Mahallesi Mühürdar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı villanın ikinci katında çıktı. İçinde kimsenin olmadığı villadan yükselen alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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