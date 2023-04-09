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İSTANBUL-BEYKOZ'DA 3 KATLI VİLLADA YANGIN

İSTANBUL-BEYKOZ'DA 3 KATLI VİLLADA YANGIN

Güncel Haberler

BEYKOZ'da 3 katlı villanın ikinci katında yangın çıktı.

BEYKOZ'da 3 katlı villanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Beykoz Çengeldere Mahallesi Mühürdar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı villanın ikinci katında çıktı. İçinde kimsenin olmadığı villadan yükselen alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Görüntü dökümü

-Binadan dumanların çıkması

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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