İstanbul Beykoz'da 3 Ayrı Bölge "Kesin Korunacak Hassas Alan" İlan Edildi - Haberler

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İstanbul Beykoz'da 3 Ayrı Bölge "Kesin Korunacak Hassas Alan" İlan Edildi

ANKA - Güncel
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İstanbul Beykoz'da 3 Ayrı Bölge 'Kesin Korunacak Hassas Alan' İlan Edildi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 3 ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 3 ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan 5791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanı ve Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

DİLOVASI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ BAZI TAŞINMAZLAR ACELE KAMULAŞTIRILACAK

Öte yandan, 5786 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde rezerv yapı alanı olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ'NİN ADI DEĞİŞTİ

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adının "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak değiştirilmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

ANKA / Güncel

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