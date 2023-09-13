İSTANBUL-BESLENME SAATİ UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beylikdüzü Belediyesi'nin, ilköğretim çağındaki her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayata geçirdiği ve tüm Türkiye'ye yayılan 'Beslenme Saati' uygulaması ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam ediliyor. Bugüne kadar toplamda 237 bin 876 gıda destek paketinin ailelere ulaştırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Bu proje bugünün ekonomik koşullarında aileye ciddi bir destek. Annenin, babanın evladını düşünmediği bir düzen olsun ve o evlatlarımız da okulda diğer arkadaşlarından geri kalmasın istiyoruz. Birinci hedefimiz eğitim öğretimde fırsat eşitliği' dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına, beslenme çantası desteği verilen uygulama ile bugüne kadar toplamda bin 500 çocuğa, 237 bin 876 öğün ücretsiz ulaştırıldı. Belediye, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 'Beslenme Saati' projesi için de yeni dönem hazırlıklarını tamamladı. İki dönemdir devam eden projenin üçüncü dönemine ilişkin detayları Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açıkladı.

'İNSANLARIN EVLATLARINA YETEMEDİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Beslenme saati uygulamasının yeni dönem çalışmalarının detaylarını anlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Bu yıl 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde Beylikdüzü Belediyesi olarak evlatlarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye ve ailelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki Beylikdüzü'nde yaşayan hiçbir evladımız diğer evladımızdan daha yoksun olmasın. En azından devlet okullarımızda ihtiyaç sahibi ailelerimizin destek verelim arzusu içerisindeyiz. Bu niyetle başlatmış olduğumuz bir projeydi. Geçen dönem beni çok sevindiren, Milli Eğitim bakanlığı tarafından devlet okullarında okul öncesi eğitimde bir öğün beslenme desteği verileceği söylenmişti. Ancak en son aldığımız bilgiler, basına düşen tarafıyla bu uygulamadan vazgeçildiği söylendi. Bu okul öncesi eğitim için yapılan bir hizmetti, ilkokulları kapsayan bir hizmet alanı değildi. Aslında biz Beylikdüzü Belediyesi olarak sosyal bir adalet projesini hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü insanların evlatlarına yetemediği bir dönemden geçiyoruz. Ciddi bir yoksulluğun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Burası Afrika kıtasında bir memleket değil. Bu memleket bereketli topraklarıyla çocuklarını çok rahatlıkla doyurabilecek güce sahip. Bu iş bir kararlılık ister. Bu kararlılığı maalesef hükümetin yetkililerinden aslında bu konuyla dertlenmesi gereken insanlardan göremediğimiz için üzgünüm' diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 237 BİN 876 GIDA PAKET DESTEĞİNİ AİLELERİMİZE ULAŞTIRDIK'

Yaptıkları projelerin birçok yöneticiye örnek olmasını istediklerini ifade eden Çalık, 'Biz beslenme saati projesini 2021-2022 eğitim öğretim yılında hayata geçirdik. Aslında bu bizim 3'üncü sezonumuz olacak. Bugüne kadar yaklaşık 237 bin 876 gıda paket desteğini ailelerimize ulaştırdık. Bu proje bugünün ekonomik koşullarında aileye ciddi bir destek. Annenin, babanın evladını düşünmediği bir düzen olsun ve o evlatlarımız da okulda diğer arkadaşlarından geri kalmasın istiyoruz. Birinci hedefimiz eğitim öğretimde fırsat eşitliği' dedi.

'PAKETLERİN HİÇBİR YERİNDE BELEDİYE LOGOSU YOK'

Beslenme paketlerinde belediye logosunun bulunmadığına dikkat çeken Çalık, 'Bizim hazırlamış olduğumuz beslenme paketi tabii ki çok kıymetli ama onun nasıl yapıldığı daha da kıymetli bir hal alıyor. Bizim hazırlamış olduğumuz paketlerin hiçbir yerinde Beylikdüzü Belediyesini veya belediye başkanlığımızı andıran isim, logo, hiçbir şey yok. Biz hiçbir aileyi ve evladımız rencide etmeden, hiçbir yerinde reklam yapmadan bu hizmeti yapmaya gayret ediyoruz' şeklinde konuştu.

'İŞ İNSANLARI DA BURAYA ÇOK CİDDİ KATKI VE EMEK VERİYOR'

Projeye iş insanlarının da destek olduğunu söyleyen Çalık, 'Burası bizim çok özel alanlarımızdan bir tanesi. Arkamızda Beylikdüzü'nün çok büyük bir ihtiyacını gideren, içeride her gün 3 öğün yemeğin insanlara ulaştırıldığı mutfağımız var. Soğuk hava depolarımız, fırınımız var. Bu depolarımız zaman zaman buraya davet ettiğimiz iş insanları tarafından dolduruluyor. Sağ olsun iş insanları da buraya çok ciddi katkı ve emek veriyor. Bu sorumluluk tabii ki yerel yönetici olarak bizde ama bu kentte kazanç sağlayan, bu kentte yaşayan, bu kentin hizmetlerinden istifade eden kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamış hatta birçok insana işveren iş insanları da bu projemize çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

'BAŞLANGIÇ SAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI'

Ailelerin beslenme projesine olan talep sayısını değerlendiren Başkan Çalık, 'Geçen yıl 750 sayısıyla başlayıp, bin 250 sayısına kadar çıkmıştık. Başlangıçta başvurular hemen gelmiyor. Biz aileleri bilgilendiriyoruz. Bu yıl başlangıç sayımız bin 500. Yani başlangıç sayımız iki katına çıktı ama arkadaşlarımız bir iki hafta içerisinde bu sayının en az 2 binlere dayanacağını öngörüyor. Bu, aileye önemli bir katkı. Evladı her gün bir tost yemeye kalksa yanında da bir ayran içse herhalde kantinlerde 40-50 liranın altında değildir. Her ailenin evladına günlük 50-60 lira veya 70 lira evladına vermesi mümkün değil. Dolayısıyla aileler o öğünü geçiştirmeye gayret ediyor' diye konuştu.