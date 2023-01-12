İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA TURİSTLERDEN FAZLA PARA İSTEYEN TAKSİCİ, POLİS ÇAĞRILINCA KAÇTI Güncel Haberler TAKSİM'den aldığı turist müşterilerini Beşiktaş'a götüren taksi şoförü, taksimetrede 30 TL yazdığı halde, 100 TL istedi. TAKSİM'den aldığı turist müşterilerini Beşiktaş'a götüren taksi şoförü, taksimetrede 30 TL yazdığı halde, 100 TL istedi. Turistler fazla para istenmesi nedeniyle yakındaki polis ekibine haber vermek istedi. Bu sırada taksi şoförü kaçtı. Taksi şoförüyle turistler arasındaki tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Olay, Beşiktaş'ta 29 Aralık Perşembe akşam saatlerinde yaşandı. Taksim'den taksiye binen 3 Mısırlı turist, Beşiktaş'a gitmek istedi. Beşiktaş'ta taksiden inen turistler, taksimetrede yazan 30 lirayı şoföre uzattı. Ancak taksici 100 lira talep etti. Taksici ile turistler tartışmaya başladı. Turistler, yakında bulunan polisleri çağırmak isteyince taksici kaçtı. CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER Taksici ile turistlerin tartışması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Beşiktaş'a gelen turistlerin taksiden indiği görülüyor. Taksiciye 30 lira veren turistler, kendilerinden 100 lira talep edilince yakındaki polisleri çağırmak istiyor. Taksici ise polis çağrıldığını duyunca, hızla oradan uzaklaşıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beşiktaş Taksim Güncel Haberler

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