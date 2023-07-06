İstanbul Beşiktaş'ta dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Barbaros Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımda denetim noktası oluşturdu. Kontrollerde durdurulan araçların ve sürücülerin belgeleri incelendi. Dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek ceza kesildi. Denetim kapsamında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücü ile kask takmayan 1 motosikletliye 436'şar lira ceza uygulandı.