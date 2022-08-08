İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan yaşlı çifti binadan tahliye etti. Akat Mahallesi Ressam Adnan Çoker Sokağı'nda bulunan site içerisindeki 4 katlı binada, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, binanın 4'ncü katındaki daireyi sardı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada içerde mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından binanın merdivenlerinden güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın sırasında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Ressam Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.