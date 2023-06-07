İstanbul Belediyeleri Türkiye Çevre Haftası'nda 'Temiz Dünya, Temiz Deniz' etkinlikleri düzenledi

İstanbul'daki bazı belediyeler, Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Temiz Dünya, Temiz Deniz" sloganıyla etkinlikler gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesince, Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda, Başkan Abdurrahman Dursun ve öğrencilerin katılımıyla çevre yürüyüşü yapıldı.

Öğrencilerin çevre temalı pankartlarla yürüdüğü etkinlikte, sergi ve mini konser de düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Dursun, Türkiye Çevre Haftası duyarlılığının 365 gün devam etmesi gerektiğini belirterek, doğayı korumanın önemini vurguladı.

Sultangazi'de sıfır atıkla ilgili birçok çalışma yaptıklarını anlatan Dursun, "Özellikle kağıt atıkların, plastik atıkların ayrı ayrı toplanması ve bunların tekrar geri dönüşümle kazanılması konusunda güçlü çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle evdeki çöplerin, evsel atıkların ve kullanılabilir malzemelerin muhakkak ayrılması lazım. Biz bu duyarlılığı okullarda olabildiğince fazlalaştırıyoruz." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da öğrenciler fidan dikti

Gaziosmanpaşa Belediyesi ise Yenimahalle İlkokulu'nda öğrencilerle fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Ardından okulda toplanan geri dönüşebilir atıklar, öğrenciler tarafından belediyenin atık toplama aracına teslim edildi.

Çevre şöleni, Bağlarbaşı Caddesi'nden Gaziosmanpaşa Meydanı'na yapılan farkındalık yürüyüşüyle devam etti. Çevre elçisi öğrenciler, yürüyüş boyunca taşıdıkları pankart ve dövizlerle sıfır atık ve geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki etkinliklerde ise sıfır atık temalı tiyatro, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar yapıldı. Programın sonunda, ilçe genelindeki geri dönüşebilir atık toplama yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yetiştirdikleri çevre elçisi öğrencilerle periyodik olarak çevreye duyarlı çalışmaları, etkinlikleri ve projeleri yapmaya devam ettiklerini söyledi.