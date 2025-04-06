İstanbul Belediye Başkanları, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

İstanbul'daki bazı ilçelerin belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ümraniye, Esenler, Pendik, Sultangazi, Bağcılar ve Sultanbeyli Belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından AA'nın 105. kuruluş yıl dönümüne ilişkin tebrik mesajları paylaştı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "105 Yıldır Haber Nerede, AA Orada!" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Savaş meydanlarından meclis kürsülerine, insan hikayelerinden dünya gündemine uzanan yolculuğunda Anadolu Ajansı, 105 yıldır doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğin adresi oldu. Bir asrı aşkın süredir ilkeli yayıncılığıyla toplumu bilgilendiren Anadolu Ajansını kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarına başarılar diliyorum. Nice yıllara Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliğin simgesi, Türkiye'nin hafızası, milletimizin ve mazlum coğrafyaların sesi Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında, en zorlu koşullarda dahi görevini ifa eden tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılarının devamını diliyorum." paylaşımında bulundu.

"İlkeli, tarafsız ve güvenli haberin merkezi"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cumhuriyet'in haber hafızası Anadolu Ajansının 105 yaşında olduğunu vurgulayarak, "Bir asrı aşkın süredir doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla görevini sürdüren Anadolu Ajansını tebrik ediyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla bir asrı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Milli Mücadele'nin en zor döneminde, milletin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla çok değerli işler yapan Anadolu Ajansının kıymetli çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise "İlkeli, tarafsız ve güvenli haberin merkezi; uluslararası arenada ülkemizin sesi Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Haberin kaynağından doğru bilgilerin kamuoyuna aktarılması sürecinde büyük bir özveri ve gayretle çalışan Anadolu Ajansı yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.