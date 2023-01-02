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Bebek'te lüks tekne sulara gömüldü

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Bebek'te lüks tekne sulara gömüldü Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli vaziyette olan lüks tekne, su alarak battı.

Bebek'te lüks tekne sulara gömüldü

İSTANBUL - Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli vaziyette olan lüks tekne, su alarak battı. Sulara gömülen lüks tekne, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi, Bebek Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, iskelede demirli vaziyette olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı. Yaklaşık bir saat içinde tamamen sulara gömülen tekneyi çıkarmak için olay yerine vinç çağrıldı.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi. Geminin batma nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Güncel

Beşiktaş Bebek 3. Sayfa Güncel Haberler

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