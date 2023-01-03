İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 6 YARALI

BAYRAMPAŞA, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden sebze yüklü kamyonete çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa 0-3 Tem Bağlantı Yolu Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Aydın'ın kullandığı 34 TR 3552 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Mahmut Dağ'ın kullandığı 34 DL 4258 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki sebzeler yola dağılırken, kamyonet sürücüsü Mahmut Dağ ve yanındaki Fevzi Varlık yaralandı. Ayrıca kaza sonrası otomobilin sürücüsü Emre Aydın ile beraberindeki Ümit Sevinç, Gönül Karimova ve Beritan Atakol yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.