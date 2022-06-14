Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

BAYRAMPAŞA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BAYRAMPAŞA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşağı kaçırmamak için aniden manevra yapan 34 TER 22 plakalı taksinin şoförü  önündeki 34 KJ 9425 plakalı hafriyat yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi sol şeritte ilerleyen 34 TN 3638 plakalı panelvan tipi minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedince 34 DVD 462 plakalı otomobile çarptı. Kazada taksi şoförü ile yolcu iki kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi takside sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Bayrampaşa Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title