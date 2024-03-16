İstanbul Bayrampaşa'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak aradıkları kişiyi 4 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.A'nın, telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmeleriyle şirket hesabındaki 4 milyon 500 bin lirayı başka hesaplara havale ederek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 4 zanlıyı Sultangazi'de düzenledikleri operasyonla gözaltı aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.