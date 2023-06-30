İSTANBUL-BAYRAM TATİLİNİ İSTANBULDA GEÇİREN DOĞASEVERLER KARAVAN VE ÇADIRI TERCİH ETTİ

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, karavan ve çadır kamplarına yöneldi. Tercihini hem ekonomik hem de doğayla iç içe bir tatil yapmaktan yana kullananlar karavan ve çadır kamplarına akın etti. Doğa severler ister kendi karavanlarında isterlerse de tesislerde bulunan karavanlarda konaklayabiliyorlar. Kilyos'ta 400 dönümlük bir arazide bulunan kamp alanını tercih eden tatilciler sessizliğin tadını çıkardı. Karavanıyla kamp yapmaya gelen Mehmet Erel, "İnsanlar şu anda İstanbul'dan bir yerlere gittiler. Dinlendiklerini düşünüyorlar ama dönerken daha yorgun bir şekilde İstanbul'a gelecekler. Ben buraya sadece 45 dakikalık bir mesafeden geldim. Çok dinlenmiş bir şekilde bayramdan sonra evime döneceğim" dedi. Yıllık karavan kiralamanın 100 bin lira olduğu tesiste, gecelik karavan ücreti şoför ve karavan dahil 200, çadır kurma ücreti de 150 lira.

"KARAVANI OLANLARIN ÇOĞU GÜNEYE GİTTİ"

"KARAVAN VE ÇADIR TATİLİ DAHA UYGUN FİYATLI"

"KENDİ EVİNİZDE GİBİ OLUYORSUNUZ"

"TATİLE GİDENLER DİNLENDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR"

"DAHA HESAPLI BİR TATİL OLUYOR"

Çadırda kalan Yasemin Seymen de, "Öğretmen olduğum için genelde tatilim biraz daha fazla oluyor. O yüzden İstanbul boşaldığında burada kalmayı tercih ediyorum. Çadırda kalıyorum ve çadır konfor açısından benim kendi konfor alanımdan çıkmayı sağlayan bir şey oldu ve doğanın içinde daha fazla olmayı sağlayan bir şey oldu. O yüzden benim hayatımda son birkaç yıldır giren çok özel bir deneyim. Daha hesaplı bir tatil oluyor. Her şeyi siz ayarlıyorsunuz. Yiyeceğinizi, içeceğinizi kendinize göre getiriyorsunuz. Burada çadır kirası veriyorsunuz. Ekipmanınızı bir kere ayarladıktan sonra çok ekstra bir harcama, kira dışında bir harcama olmuyor. Kesinlikle kıyas götürmez" dedi.