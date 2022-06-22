İSTANBUL-BAYRAKTAR AKINCI'DAN BİR İRTİFA REKORU DAHA

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA(Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 'nın 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşıdı.

KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran 2022 tarihinde saat 19.31'de havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu yeniden kırdı. Test kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.

İRTİFA REKORUNU 3 DEFA KIRDI

6406 KİLOMETRE YOL KATETTİ

AKINCI İLK KEZ ANADOLU KARTALI'NDA

BATMAN'DAN KALKIP EGE'DEKİ HEDEFLERİ VURDU

İHRACAT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel