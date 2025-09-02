İstanbul Başsavcısı'ndan İBB Yolsuzluk Soruşturması Hakkında Açıklama

YENİ adli yılın açılışının ardından gazetecilerle bir araya gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı" dedi.

Akın Gürlek, yeni adli yıl açılışının ardından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili konuştu. Akın Gürlek, Beşiktaş Belediyesi 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturmasının iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu ve Ekim ayında tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

'HASSASİYETLE İŞ YAPIYORUZ'

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında sadece tanık ifadelerine dayalı olarak tutuklanma olmadığına değinen Başsavcı Gürlek, "Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı" şeklinde konuştu.

BİR GÜNDE 8 TAŞINMAZINI DEVRETTİ

Başsavcı Akın Gürlek, Murat Kapki'nin operasyonu öğrendiğini söyleyerek, 'Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 taşınmazını devretti ve üzerine olan bazı taşınmazları devretmeye çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk' dedi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK İTİRAFÇI OLMAK İSTEYENLER

Başsavcı Akın Gürlek, şüphelilerin cezaevinden kendisi veya avukatları aracılığıyla yapmış oldukları başvuru sonrası ifadelerinin alındığını ve itirafçı olmak için yoğun bir talebin olduğunu söyledi. Gürlek, etkin pişmanlıkta bulunan kişilerden yeni bilgiler istendiğini ve etkin pişmanlıktan faydalanan herkesi tahliye etmediklerini, kimseye baskı yapılmadığını, aksine itirafçı olmak isteyenlere avukatlar tarafından baskı yapıldığını ve bu konuya ilişkin avukatların tutuklandığını söyledi.