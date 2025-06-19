İstanbul Başsavcısı Gürlek'in Avukatı İddialara Yanıt Verdi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Gürlek hakkında son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan iddialara yanıt verdi.

Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Halk TV yayınına katıldı.

Avukat Adır, Gürlek'in yat satın aldığına dair çıkan haberlere ilişkin, "Sanki yat almış gibi bir algı yönetiliyor. Bir şeye bakmak, onu almak anlamına gelmez. Savunma sanayii fuarında da tanklara bakıyoruz, o zaman tankı mı almış oluyoruz?" ifadelerini kullandı.

Yat iddiasının dayanağının olmadığını belirten Adır, "İletişim Başkanlığı'nın yaptığı maddi bir hata var. O görüntü 2024 yılına ait. Böyle bir yatı almak söz konusu olamaz. Bunu net olarak ifade ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Başsavcı Gürlek'e bir ev tahsis edildiği ve kaçak müştemilatla birlikte usulsüzlük yapıldığı yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Adır, söz konusu lojmanın "önceki cumhuriyet başsavcısı döneminde tahsis edildiğini" söyledi.

Başsavcının 87 yıllık maaşıyla bile yat alamayacağı yönündeki yorumları da eleştiren Adır, "Hiçbir şey bulunamadığı için böyle iddialar ortaya atılıyor. Bu siyaseten ahlaklı bir yaklaşım değil" diye konuştu.