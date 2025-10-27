Haberler

İstanbul Başsavcılığı'ndan TFF Başkanı'nın Bahis İddialarına Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'bahis hesabı bulunan hakemler' iddialarına yanıt vererek, kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ve tespit edilen şüphelilere yönelik adli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" iddiasına ilişkin, en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz işleminin belli bir zaman aldığını, bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespit edilerek adli işlem yapılacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki ifadelerinden sonra basına bilgi verildiği, ortaya çıkan lüzum üzerine bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tekrar açıklama yapılması gereği duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, iddia konusu hakemlerin tespiti ile haklarında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet", "7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve ayrıca tespit edilecek diğer suçlar bakımından yürütülen soruşturmanın, Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışında daha başarılı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından titizlikle ve hassasiyetle araştırılması gereken konuları içerdiği vurgulandı.

Türkiye'nin futbol liglerinde yer alan amatörden profesyonele her kategoride mücadele eden tüm takımlar, futbol oyuncuları, hakemler ve üst kuruluşların bir bütünün parçası olduğu aktarılan açıklamada, soruşturmanın içeriği gereği soruşturmada yer alma ihtimallerine binaen özellikle lekelenmeme hakkı doğrultusunda tüm unsurlar hakkında çok kapsamlı bir soruşturma yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanlarının temin edildiği ve edilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir. Soruşturmaya konu futbol liglerimizi oluşturan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi, soruşturmada analiz edilecek yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden temin edilerek işlemlerin devam etmekte olduğu, ortaya çıkacak güncel bilgilerin de ayrıca temin edileceği hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
