Haberler

İstanbul Başsavcılığı'ndan İmamoğlu ve CHP İddialarına Yanıt

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması ve CHP'nin kapatılmasının talep edildiği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu açıkladı. Başsavcılık, sadece bazı mali usulsüzlüklerin tespit edildiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım sosyal medya ve görsel medya yayınlarında yer alan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasının talep edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, bu haberlerin tamamen "dezenformasyon amaçlı" olduğunu belirtti.

Açıklamada, ilgili soruşturma kapsamında bir siyasi partiye ilişkin bazı mali usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulduğu, ancak parti kapatılmasına yönelik herhangi bir talebin bulunmadığı vurgulandı. Başsavcılık, art niyetli olduğu değerlendirilen bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
