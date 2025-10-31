İstanbul Başsavcılığı'ndan Göztepe Maçında Bahis İddialarına Soruşturma
Göztepe'nin maçında bahis oynandığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma, iddialarda adı geçen olay ve kişileri kapsıyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel