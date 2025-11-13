İstanbul Başsavcılığı'ndan Dezenformasyon Hesaplarına Erişim Engeli

Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' ve 'Etkili Haber' isimli hesaplar üzerinden yayılan dezenformasyon nedeniyle erişim engeli kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli X sosyal medya platformunda "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" rumuzlu 2 hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine, sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) ve Etkili Haber (@etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden, devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesapların 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
