İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ YANGIN SÜRÜYOR

BAŞAKŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ YANGIN SÜRÜYOR (Havadan görüntüler)

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok işletmenin bulunduğu 6 katlı binadaki yangın sürüyor.

Yangın, Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına TOMA destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.