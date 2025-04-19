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İstanbul Başakşehir'de Yangın: İş Merkezi ve Apartmanda Zarar Eldi

İstanbul Başakşehir'de Yangın: İş Merkezi ve Apartmanda Zarar Eldi
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Başakşehir'de bir iş merkezinde çıkan yangın, bitişiğindeki apartmana ve park halindeki araçlara sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Başakşehir'de iş merkezinde çıkan ve bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş merkezindeki 6 iş yeri, bitişikteki apartman ve araçlar zarar gördü.

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Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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