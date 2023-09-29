İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ARAÇLAR ÇEKİLDİ
BAŞAKŞEHİR'de etkili olan sağanak yağışın ardından mahsur kalan araçlar çekicilerle çekilmeye başlandı.
BAŞAKŞEHİR'de etkili olan sağanak yağışın ardından mahsur kalan araçlar çekicilerle çekilmeye başlandı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir çok araç mahsur kaldı. Başakşehir, Süleyman Demirel Bulvarı'nda etkili olan yağışın ardından birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel