İstanbul Başakşehir'de Oto Tamir Dükkanına Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

İstanbul Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişiyi yaraladığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak'taki oto tamir dükkanına motosikletli kişilerce düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.

İncelemede, iş yeri çalışanı O.K'nin alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı B.T, İ.B. ve Y.B'yi silahla yaraladığı belirlendi.

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.