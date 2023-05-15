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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE MEYVE YÜKLÜ TIR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ : 2 YARALI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE MEYVE YÜKLÜ TIR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ : 2 YARALI

Güncel Haberler

BAŞAKŞEHİR'de meyve yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerinde devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de meyve yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerinde devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Arnavutköy-Habibler Yolu üzerinde meydana geldi. İsa Öztürk'ün kullandığı 33 AKK 337 plakalı meyve yüklü TIR, iddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak, Bülent Çim'in kullandığı 34 OEM 307 plakalı otomobilin üzerine devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan sebze ve meyveler yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Öztürk ve yanındaki bir kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Devrilen TIR

-TIR'ın üzerine devrildiği otomobil

-Otomobil sürücüsü

-Kaza sonrası cep telefonu görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsa Öztürk İstanbul Güncel Haberler

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